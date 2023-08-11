Ігор Терехов про навчання в метро: Це будуть звичні для дітей класи

Харківський міський голова Ігор Терехов пояснив, у яких саме умовах відбуватиметься навчання дітей у метрополітені.

За його словами, будуть створені такі умови, щоб діти не відчували, що навчаються у підземці.«Будуть звичні класи, і діти не відчуватимуть, що вони знаходяться не в школі. Це головне, бо вони мають бути сконцентровані на навчанні, а не на тому, що їде поїзд або ходять пасажири. Дітям має буде комфортно, як у звичайній школі», – наголосив Ігор Терехов.Також у класах облаштують системи рекуперації повітря, освітлення та звукоізоляцію. Крім того, буде організоване безкоштовне харчування дітей та підвезення школярів до місця навчання. Водночас пасажири метро, наголосив мер, також не відчуватимуть жодних незручностей через навчальний процес.

Агентство Телевидения Новости