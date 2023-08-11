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Окупанти вчергове обстріляли Куп’янський район — є загибла та поранений

Окупанти вчергове обстріляли Куп’янський район — є загибла та поранений

10 серпня ввечері ворог завдав удару по селу Подоли Куп’янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250.

Загинула 60-річна жінка. Чоловік 63 років отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Зруйновано житловий будинок, пошкоджено інші приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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