Розглядаємо питання примусової евакуації дітей з небезпечних районів – Синєгубов

Триває обов’язкова евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів, що постійно обстрілюються ворогом на Куп’янському напрямку.

Евакуація проходить планово та організовано і має на меті убезпечити цивільних від обстрілів. За перші два дні в безпечні місця вивезено 33 людини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Розглядаємо питання примусової евакуації дітей з небезпечних районів, в тому числі з Куп’янська. Там, за нашими даними, залишилося 523 дитини. Усі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та тимчасове житло. Зарезервовані місця для проживання в Харкові та за межами Харківської області», йдеться у повідомленні.

За словами Олега Синєгубова, в умовах постійних обстрілів спільно з Міносвіти було ухвалено рішення, що наступного навчального року навчання офлайн зможе відбуватися тільки безпосередньо в укриттях закладів освіти, які ухвалили рішення про проведення очного навчання. Укриття обов’язково мають відповідати усім вимогам безпеки.

Агентство Телевидения Новости