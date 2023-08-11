Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:40
Просмотров: 26

Розглядаємо питання примусової евакуації дітей з небезпечних районів – Синєгубов

Розглядаємо питання примусової евакуації дітей з небезпечних районів – Синєгубов

Триває обов’язкова евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів, що постійно обстрілюються ворогом на Куп’янському напрямку.

Евакуація проходить планово та організовано і має на меті убезпечити цивільних від обстрілів. За перші два дні в безпечні місця вивезено 33 людини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Розглядаємо питання примусової евакуації дітей з небезпечних районів, в тому числі з Куп’янська. Там, за нашими даними, залишилося 523 дитини. Усі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та тимчасове житло. Зарезервовані місця для проживання в Харкові та за межами Харківської області», йдеться у повідомленні.

За словами Олега Синєгубова, в умовах постійних обстрілів спільно з Міносвіти було ухвалено рішення, що наступного навчального року навчання офлайн зможе відбуватися тільки безпосередньо в укриттях закладів освіти, які ухвалили рішення про проведення очного навчання. Укриття обов’язково мають відповідати усім вимогам безпеки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 