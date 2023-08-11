Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:36
Просмотров: 85

Навчання офлайн має проходити безпосередньо в укриттях, спустити людей не вистачить часу – Синєгубов

Навчання офлайн має проходити безпосередньо в укриттях, спустити людей не вистачить часу – Синєгубов

Напередодні спільно з Міністерством освіти та науки в ХОВА було ухвалено рішення, що наступного навчального року навчання офлайн зможе відбуватися тільки безпосередньо в укриттях закладів освіти, які ухвалили рішення про проведення очного навчання.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Укриття обов’язково мають відповідати усім вимогам безпеки.

«Заняття проходитимуть безпосередньо в укриттях, оскільки спустити людей не вистачить часу і ми фізично цього зробити не зможемо», зазначив Олег Синєгубов.

За даними ХОВА, в Харківській області не зруйновані 650 навчальних закладів, з них 115 мають захисні споруди. Однак вони наразі не готові повністю до використання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 