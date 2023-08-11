Навчання офлайн має проходити безпосередньо в укриттях, спустити людей не вистачить часу – Синєгубов
Напередодні спільно з Міністерством освіти та науки в ХОВА було ухвалено рішення, що наступного навчального року навчання офлайн зможе відбуватися тільки безпосередньо в укриттях закладів освіти, які ухвалили рішення про проведення очного навчання.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Укриття обов’язково мають відповідати усім вимогам безпеки.
«Заняття проходитимуть безпосередньо в укриттях, оскільки спустити людей не вистачить часу і ми фізично цього зробити не зможемо», зазначив Олег Синєгубов.
За даними ХОВА, в Харківській області не зруйновані 650 навчальних закладів, з них 115 мають захисні споруди. Однак вони наразі не готові повністю до використання.