У Шевченківському районі міняють 200 метрів водоводу: планують завершити до кінця серпня

Ремонтники комплексу «Харківводопостачання» змінюють 200 метрів технічно зношеної ділянки водопровідної магістралі діаметром 600 мм за адресою 1-й Орський провулок у Шевченківському районі.

На цій гілці магістрального трубопроводу останнім часом почастішали аварійні ситуації, тому під час чергового ремонту провели обстеження та прийняли рішення замінити зношену частину, як непридатну для подальшої експлуатації. Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Даний водовід забезпечує водою багатьох мешканців Шевченківського району. В рамках ремонту міняємо старі металеві труби на нові поліетиленові, термін експлуатації яких становить понад 50 років. Враховуючи значний обсяг робіт, процес перекладання організували у дві зміни. Ремонтники забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами. Закінчити оновлення ділянки водоводу заплановано до кінця місяця.

Як повідомили на підприємстві, з початку року бригади комплексу «Харківводопостачання» переклали понад 9 км зовнішніх мереж.

Агентство Телевидения Новости