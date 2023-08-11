Окупанти вдарили по житловому будинку на Івано-Франківщині, загинула дитина

11 серпня 2023 року близько 10:00 російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини.

Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.

За процесуального керівництва Івано-Франківської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Агентство Телевидения Новости