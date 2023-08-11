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Встановлено особу поплічниці загарбників, яка відповідала за проведення культурно-масових заходів під час окупації Куп’янщини

Встановлено особу поплічниці загарбників, яка відповідала за проведення культурно-масових заходів під час окупації Куп’янщини

Під час окупації смт Великий Бурлук Куп’янського району місцева мешканка добровільно стала співпрацювати із загарбниками. У кінці липня минулого року жінка обійняла посаду «главного специалиста Управления образования, культуры и спорта Великобурлукского ТУ ВГА Купянского района».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Колаборантка займалась підбором кадрів до будинків культури та бібліотек і організовувала роботу відділу. Підозрювана також складала плани проведення культурно-масових заходів, у тому числі тих, що мали на меті сформувати у місцевого населення позитивне ставлення до окупантів і дискредитувати українську владу.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 37-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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