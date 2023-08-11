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На Харківщині батьки загубили дитину у власному будинку: шукати хлопчика довелося поліцейським

На Харківщині батьки загубили дитину у власному будинку: шукати хлопчика довелося поліцейським

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до Красноградського РВП 10 серпня близько 20:30. За словами матері, 6-річний хлопчик не повернувся з пасовища, звідки мав гнати корову.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області

Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Красноградського райвідділу прибули за викликом та виявили дитину в домоволодінні за місцем мешкання. Малий грався і заснув під власним ліжком.

Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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