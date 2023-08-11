Звільняємо всіх обласних «воєнкомів» – Зеленський

11 серпня Президент України після проведення Ради національної безпеки і оборони України повідомив про звільнення всіх обласних «воєнкомів».

Звернення Володимира Зеленського за підсумками засідання РНБО опублікував Офіс Президента України.

«Провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове: результати перевірки «військкоматів». Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», 33 підозри.

Обласні «воєнкоми», міські, районні, працівники ВЛК, інші посадові особи… Зловживання в різних областях: Донецькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Київській, Львівській… Хтось брав готівкою, хтось – криптовалютою. Хіба що в цьому різниця – цинізм усюди однаковий.

Наші рішення такі. Звільняємо всіх обласних «воєнкомів». Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – їм можна довірити цю систему комплектування.

Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК перевірятиме Служба безпеки України. Кожен «воєнком», щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Цілком справедливу. Повну».

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