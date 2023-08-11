Поліція викрила чоловіка, який підробив відомий Telegram-канал та назбирав собі три мільйони гривень

На Миколаївщині поліція викрила чоловіка, який створив фейкову копію популярного Telegram-каналу «Николаевский Ванёк». Цей канал начебто пов’язаний із главою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, пише Громадське.

Він зазначив, що фейковий канал «Николаевский Ванёк» створив 23-річний хлопець з Кривого Рогу. Він копіював зі справжнього каналу повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, але міняв номер банківської картки або посилання на свої банківські рахунки.

Таким чином, за даними Шайхета, хлопець назбирав собі три мільйони гривень від небайдужих українців. Гроші він витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші свої потреби.

Вже встановлено більше ніж 100 людей, які перерахували гроші на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили оборони України, зазначив Шайхет.

Правоохоронці порушили кримінальну справу ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Слідчі дії тривають.

Сам хлопець на камеру перепросив у всіх, кого обманув. Утім, Шайхет зазначив, що «Кримінальний кодекс не вибачає».

Оригінальний Telegram-канал «Николаевский Ванёк» має понад 1,2 мільйона підписників та пише про події в Україні. Вважають, що він пов’язаний із главою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

У травні на своєму офіційному каналі Кім опублікував скриншот з каналу «Николаевский Ванёк», де видно, що посадовець має можливість самостійно публікувати там дописи. Цю публікацію Кім у себе видалив, але її репост досі доступний на каналі «Ванька».

Після викриття хлопця, який адміністрував копію каналу «Николаевский Ванёк» Віталій Кім особисто подякував за це правоохоронцям. Тим часом Шайхет називає цей канал «одним із найвідоміших миколаївських каналів із національним імʼям».

Агентство Телевидения Новости