У Чехії українець зґвалтував неповнолітню: місцеві жителі скликають протест

За інформацією журналістів, жителі місті Пльзень почали закликати до протестів проти українців після того, як 18-річний хлопець зґвалтував 15-річну чешку і погрожував убити її.

У Чехії, в місті Пльзень 18-річний українець запросив 15-річну чешку погуляти біля річки ввечері, повідомляє видання Фокус із посиланням на Novinky.

Потім він відвів її в ліс, де зв’язав і зґвалтував. Після цього, він порізав її ножем і погрожував убити.

Як розповіли представники місцевої поліції, дівчина прикинулася мертвою.

Тоді зловмисник засунув її в мішок і викинув у яр, а після — втік із місця злочину. Потерпіла змогла вибратися і звернутися по допомогу.

Видання пише, що правоохоронці затримали 18-річного українця.

У поліції наголосили, що він не є біженцем, а проживає на території Чехії вже давно.

Однак після того, як про цей інцидент стало відомо, жителі Пльзеня почали закликати до протесту проти українців. Правоохоронці спробували заспокоїти громадян.

«Як і раніше, думка — це одне, а поширення ненависті — зовсім інше. Це нікому не допоможе. Ненависть неприйнятна, і наш обов’язок — розслідувати всі злочини», — заявили в поліції Пльзеня.

Журналісти зазначили, що офіційно поки що не було зареєстровано жодних акцій протесту в центрі міста або в районі Дубравка, де і було скоєно злочин.

Однак поліція вже почала займатися цим питанням.

Агентство Телевидения Новости