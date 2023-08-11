Веніславський про заміну звільнених «воєнкомів»: списки вже складені

Процес звільнення «воєнкомів» відбуватиметься дуже швидко, оскільки людей, які зможуть їх замінити – багато й списки вже складені.

Про це розповів член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній раді Федор Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

«Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність.

І вони точно не будуть тиражувати інші цінності», – розповів Веніславський.

Як відзначив представник президента у ВР, списки військових, які можуть замінити воєнкомів та які не дискредитуватимуть себе – складений.

Водночас мова не йде про командирів, або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.

«На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби.

Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів», – пояснив Веніславський.

Агентство Телевидения Новости