Німеччина передала для потреб Харківщини чотири спецавтівки
Допомога надійшла від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини та за сприяння Посольства Німеччини.
«Це лише перша партія. Наразі надійшли 4 спецмашини, найближчим часом ще отримаємо автівки.
Раніше від наших німецьких партнерів одержували мікроавтобуси та генератори.
Зараз дуже важливо забезпечувати рятувальників Харківщини технікою, адже вона допоможе швидше ліквідовувати наслідки збройної агресії рф», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, екскаватор слугуватиме для потреб ГУ ДСНС в Харківській області, а пікап – Департаменту цивільного захисту ХОВА.
«Сьогодні окрім автівок, передали 1000 вогнегасників для шкіл та на місця компактного проживання.
Будемо продовжувати спільні проєкти і реалізовувати їх на території Харківської області», – сказав директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.
Ще дві одиниці техніки спрямують на Куп’янську громаду.
«Машину, яка має платформу, будемо використовувати для відновлення електромереж, вікон і балконів, які зазнали пошкоджень внаслідок терористичних атак рф.
Також отримали навантажувач, який застосовуватиметься для гуманітарних напрямків», – розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.