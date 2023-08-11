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У Харкові зростає кількість розлучень: п’яте місце серед областей України

У Харкові зростає кількість розлучень: п’яте місце серед областей України

У Харкові та області суттєво зросла кількість розлучень.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

По Харківській області з початку 2023 року розлучилося 688 сімей.

Це майже у півтора раза більше ніж минулого року.

За кількістю розірваних шлюбів цьогоріч знову ж таки лідирує столиця — 1 678 розлучень.

Це шоста частина від усіх розлучень в країні.

Порівняно з першим півріччям 2022 їх кількість зросла майже вдвічі — та на 14% порівняно до відповідного періоду 2021.

Лідер минулого року — Дніпровщина — наразі посідає другий щабель антирейтингу.

У порівнянні з торішніми показниками, розлучень побільшало майже на третину — 1 248 розірваних шлюби.

Проте це все ще на 14% менше, аніж було до початку повномасштабного вторгнення, у відповідний період 2021.

Також суттєве зростання кількості розлучень цьогоріч порівняно з показниками минулого року спостерігається у Харківській, Тернопільській та Миколаївській областях — в 1,6 рази.

В цілому по Україні за пів року 2023 зареєстровано 10 139 випадків розірвання шлюбу.

Агентство Телевидения Новости

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