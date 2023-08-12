Пішла гуляти з хлопцем та не повернулась: поліція знайшла дівчину в Лозовій
Поліцейські оперативно розшукали неповнолітню мешканку Харківської області.
1 серпня о 17:15 до Лозівського районного відділу поліції звернулася 51-річна жінка, повідомляє поліція Харківської області.
Вона повідомила, що її 16-річна донька напередодні поїхала гуляти зі своїм хлопцем та не повернулась.
Її мобільний телефон вимкнений.
В ході проведення заходів вже за кілька годин поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітньої.
Вона перебувала у друзів в селищі Панютине.
Дівчину передали матері та провели з родиною профілактичну бесіду.
Щодо жінки правоохоронці склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків щодо виховання доньки.