Загинула цивільна жінка: поліція фіксує наслідки збройної агресії військових рф на Харківщині 

Під вогнем перебували Куп’янськ, Петропавлівка, Новоосинове, Стрілеча, Вовчанські Хутори, Чернещина та інші населені пункти.

Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, повідомляє поліція Харківської області.

Зранку 12 серпня ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Пошкоджений житловий будинок.

Загинула 73-річна жінка, яка знаходилась на вулиці поблизу свого дому.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости