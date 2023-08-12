5 років позбавлення волі: харків’янка намагалась «кинути» банк на гроші

Слідчі повідомили про підозру харків’янці, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима.

Зловмисниця звернулася до банківської установи задля укладання кредитного договору, повідомляє поліція Харківської області.

Громадянка заздалегідь підробила довідку про доходи та незаконно отримала кошти в сумі 7 тисяч гривень.

42-річній жінці повідомили про підозру у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости