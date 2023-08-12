У липні росія заробила 15 мільярдів доларів від експорту нафти

Доходи росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20% в порівнянні з червнем – до 15,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що це максимум з початку 2023 року, проте все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

Обсяг експорту російської нафти у липні залишався стабільним на рівні близько 7,3 млн барелів на добу.

Зменшення експорту сирої нафти на 200 тис. барелів на добу росія компенсувала шляхом збільшення потоків нафтопродуктів.

Водночас ціна експортної російської нафти Urals у липні зросла до 64,41 долара за барель, вперше перевищивши обмеження цін, встановлене країнами G7 та Євросоюзу наприкінці минулого року.

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