На гавайському острові Мауї через лісові пожежі загинули щонайменше 67 людей

Кількість загиблих через лісові пожежі на гавайському острові Мауї зросла до 67, проте губернатор Гаваїв Джош Грін попередив, що їх буде більше.

Як повідомляє Sky News, уже зараз зрозуміло, що це найсмертоносніше стихійне лихо відтоді, як Гаваї в 1959 році стали американським штатом, пише видання Бабель.

Вогонь на острові знищив тисячі будівель.

Колишня столиця Лахайна вигоріла вщент. Пожежу навколо міста вдалося локалізувати на 85%, а загалом на острові — лише на 50%.

Наразі слідчі намагаються встановити її причину.

Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня.

Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна.

За словами губернатора, на його відновлення знадобляться роки.

Агентство Телевидения Новости