Нічні побачення: поліція розшукала неповнолітню жительку Харківщини
До сектору поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП звернулась місцева жителька села В’язова.
Вона повідомила про те, що її 14-річна донька пішла з дому, повідомляє поліція Харківської області.
Поліцейські з’ясували, що дівчина вирішила зустрітися з другом, який проживає в Полтавській області.
Хлопець запросив її погуляти в село Шелестове, куди він планував приїхати на електропотязі.
Дівчина погодилась. Після прогулянки хлопець запізнився на останню електричку до Полтави.
Дівчина залишилася з ним в місцевому парку до ранку.
Потім вони разом поїхали до нього додому, де відпочивали на річці.
Потім пішли до місцевого магазину, де дівчину й знайшли поліцейські.
Поліцейські провели з дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.
Дівчину повернули додому.