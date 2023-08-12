Нічні побачення: поліція розшукала неповнолітню жительку Харківщини

До сектору поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП звернулась місцева жителька села В’язова.

Вона повідомила про те, що її 14-річна донька пішла з дому, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські з’ясували, що дівчина вирішила зустрітися з другом, який проживає в Полтавській області.

Хлопець запросив її погуляти в село Шелестове, куди він планував приїхати на електропотязі.

Дівчина погодилась. Після прогулянки хлопець запізнився на останню електричку до Полтави.

Дівчина залишилася з ним в місцевому парку до ранку.

Потім вони разом поїхали до нього додому, де відпочивали на річці.

Потім пішли до місцевого магазину, де дівчину й знайшли поліцейські.

Поліцейські провели з дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Дівчину повернули додому.

Агентство Телевидения Новости