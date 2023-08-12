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Нова форма навчання для українських школярів, які перебувають за кордоном: що відомо

Нова форма навчання для українських школярів, які перебувають за кордоном: що відомо

Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише видання Delo.ua.

За цією формою навчання учні, які знаходяться за кордоном, зможуть вивчати лише український компонент шкільної програми, а решту предметів будуть опановувати в школах країн, де перебувають.

Цю частину навчання їм зарахують автоматично.

«Розуміємо, що тягнути дві школи важко, тому будемо тут максимально сприяти й допомагати. Компонент української школи буде 6-8 годин на тиждень», – зазначив він.

Також він назвав три ключові виклики, які стоять перед державою перед початком нового навчального року:

перший виклик – це безпека. Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу і це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів;другий виклик – це доступність освіти. 300 тис. дітей по всій країні потребують підвезення до шкіл;третій виклик – це навчання українців за кордоном, адже близько мільйона дітей зараз за межами України. Для цього і вводять нову форму навчання.

Агентство Телевидения Новости

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