Нова форма навчання для українських школярів, які перебувають за кордоном: що відомо
Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише видання Delo.ua.
За цією формою навчання учні, які знаходяться за кордоном, зможуть вивчати лише український компонент шкільної програми, а решту предметів будуть опановувати в школах країн, де перебувають.
Цю частину навчання їм зарахують автоматично.
«Розуміємо, що тягнути дві школи важко, тому будемо тут максимально сприяти й допомагати. Компонент української школи буде 6-8 годин на тиждень», – зазначив він.
Також він назвав три ключові виклики, які стоять перед державою перед початком нового навчального року:
перший виклик – це безпека. Наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу і це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів;другий виклик – це доступність освіти. 300 тис. дітей по всій країні потребують підвезення до шкіл;третій виклик – це навчання українців за кордоном, адже близько мільйона дітей зараз за межами України. Для цього і вводять нову форму навчання.