«Тінейджерка» пішла гуляти з друзями та не повернулася: поліція розшукала дівчину в Харкові
11 серпня близько 22:00 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від 46-річної жінки про те, що її 13-річна донька пішла гуляти з друзями та не повернулась.
Поліцейські встановили, що між матірʼю та донькою стався конфлікт через те, що дівчина пішла гуляти в інший район Харкова, а мати не дозволяла, повідомляє поліція Харківської області.
Жінка подзвонила доньці та сказала, щоб вона поверталась додому.
Натомість дівчина вимкнула телефон.
В ході проведення заходів поліцейські за кілька годин встановили місцезнаходження розшукуваної.
Вона перебувала у друзів.
Дівчину повернули додому. З родиною провели профілактичну бесіду.