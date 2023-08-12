«Тінейджерка» пішла гуляти з друзями та не повернулася: поліція розшукала дівчину в Харкові

11 серпня близько 22:00 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від 46-річної жінки про те, що її 13-річна донька пішла гуляти з друзями та не повернулась.

Поліцейські встановили, що між матірʼю та донькою стався конфлікт через те, що дівчина пішла гуляти в інший район Харкова, а мати не дозволяла, повідомляє поліція Харківської області.

Жінка подзвонила доньці та сказала, щоб вона поверталась додому.

Натомість дівчина вимкнула телефон.

В ході проведення заходів поліцейські за кілька годин встановили місцезнаходження розшукуваної.

Вона перебувала у друзів.

Дівчину повернули додому. З родиною провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости