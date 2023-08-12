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З Куп’янського району на Харківщині евакуювали вже понад 90 людей

З Куп’янського району на Харківщині евакуювали вже понад 90 людей

За попередніми даними, із населених пунктів Куп’янського району Харківської області, де оголосили обов’язкову евакуацію, вивезли 90 людей, у тому числі 35 дітей.

Про це в етері національного марафону повідомив т. в. о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає «Думка».

«Це цифри, які пройшли через нас, через реєстрацію, але є люди, які здійснюють переміщення з тих населених пунктів у межах району, відповідно, поставлена задача моніторити ситуацію, отримувати інформацію про виїзд таких людей. Попередня цифра є, але я думаю, вона збільшуватиметься», — сказав Канашевич.

Він додав, що «темпи поки залишають бажати кращого».

Канашевич нагадав, що загалом у вказаних населених пунктах проживають близько 12 тис. людей.

«Ми готові прийняти всіх людей, хто забажає виїжджати.

Що стосується родин з дітьми, ми зараз активно моніторимо ситуацію, дивимося за розвитком подій і вже на наступному тижні звертатимемося до обласної військової адміністрації, і обговорюватимемо питання щодо необхідності примусової евакуації дітей», — сказав Канашевич.

Агентство Телевидения Новости

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