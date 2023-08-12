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Вибухи в Криму: Керченський міст окутав дим, а рух переправою перекрито
В Криму, в районі Керчі, лунають вибухи. Над Керченським мостом майорить дим.
Про це повідомляють ТГ-канали, пише ua.news.
Telegram-канал “Кримський вітер” повідомляє, що рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. З’являється інформація про можливе серйозне пошкодження моста.
У свою чергу, гауляйтер Крима Аксьонов заявив, що у районі Керченської протоки силами ППО збито 2 ворожі ракети, Кримський міст нібито не пошкоджено.