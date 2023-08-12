У росіян немає навіть тактичного успіху під Куп’янськом, ми посилилися резервами – ЗСУ

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Довгий час вони не можуть досягти там істотного прогресу, навіть на тактичному рівні.

Побудовано грамотну оборону, наше угруповання посилили резервами.

Ми знаємо керівників підрозділів росіян та їхні плани, виходячи з цього ведемо оборону», — сказав спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Ворог втратив 69 людей убитими, 97 пораненими, два танки Т-72, три броньовані автомобілі, гаубицю Д-30, міномет та командно-спостережний пункт.

Агентство Телевидения Новости