На Привокзальній площі у Харкові поліція затримала грабіжника

12 серпня до відділення поліції № 1 ХРУП № 3 надійшло повідомлення про те, що на площі Привокзальній невідомий наніс заявнику тілесні ушкодження, заволодів документами, телефоном та 5 тисячами гривень.

Під час відпрацювання території району поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 ХРУП № 3 викрили 36-річного зловмисника, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України.

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