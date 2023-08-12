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В Україні зросла вартість держреєстрації авто: озвучено розцінки

В Україні зросла вартість держреєстрації авто: озвучено розцінки

З 9 серпня змінюється вартість державної реєстрації транспортних засобів.

У зв’язку з подорожчанням бланків, з 9 серпня зросла вартість державної реєстрації транспортних засобів в Україні, повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на пресслужбу МВС.

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 955 грн:послуга — 200 грн,бланк свідоцтва — 405 грн,номерний знак — 350 грн.для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 727 грн:послуга — 200 грн,бланк свідоцтва — 405 грн,номерний знак — 122 грн.для причепів (із видачею номерного знака) — 716 грн:послуга — 200 грн,бланк свідоцтва — 405 грн,номерний знак — 111 грн.для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 698 грн:послуга — 200 грн,бланк свідоцтва — 405 грн,номерний знак — 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства.

Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може  бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня.

Агентство Телевидения Новости

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