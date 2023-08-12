У зоопарку Гельсінкі у пари манулів народилося дитинча

Цього літа в зоопарку Коркеасаарі в місті Гельсінкі на світ з’явилося дитинча манула. Це перше потомство нової пари хижих ссавців сімейства котячих зі столичного зоопарку.

Куратор зоопарку Улла Туомайнен назвала цю подію унікальною. За її словами, манули люблять жити поодинці та нечасто розмножуються. Про це повідомляє служба новин YLE.

Востаннє манули давали потомство в Коркеасаарі сім років тому.

Новеньке кошеня-манул – дівчинка, наразі важить пів кілограма. Ім’я їй поки не обрали.

Улла Туомайнен, куратор зоопарку Коркеасаарі (Гельсінкі)

У нас уже є деякі ідеї. Зараз у Коркеасаарі рік літери «П« (фінської P), тому тварини, що народилися цього року, отримають ім’я, що починається з цієї літери. Таким чином ми знаємо, коли народилася кожна тварина, – розповіла Туомайнен.

Манули живуть близько десяти років. Харчуються вони, зокрема, дрібними гризунами.

У Коркеасаарі новонароджене кошеня манула проведе близько року, після чого їй спробують знайти пару в іншому зоопарку.

Манули потрапляють до спеціальної програми європейських зоопарків щодо збереження цього рідкісного виду.

Агентство Телевидения Новости