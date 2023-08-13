У Куп’янську-Вузловому снаряд влучив у приватний будинок

Протягом доби з 12 по 13 серпня року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

1 – на чергування;

1 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

4 – інші виїзди.

О 06:30 ворог вдарив до селищу Куп’янськ-Вузловий. Снаряд влучив у приватний будинок, який зайнявся на площі 20 кв. метрів. До місця події прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Куп’янська, котрі вже о 06:52 локалізували вогонь. Остаточно вони приборкали пожежу о 07:05. Жертв та постраждалих не має. Від ДСНС залучались 5 осіб особового складу та 1 автоцистерна.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости