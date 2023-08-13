Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Минулої доби ворог від ворожих обстрілів потерпали прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема під ворожим вогнем були Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Глибоке, Бударки та інші населені пункти.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. Протягом минулої доби російські окупанти намагалися йти в наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. ЗСУ дали відсіч усім спробам ворога просунутися вперед, росіяни зазнали втрат та відступили на свої позиції.

Агентство Телевидения Новости