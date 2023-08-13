З Куп’янська та Ківшарівки вже евакуювали більш ніж 100 дітей

12 серпня працівники Куп’янського РВП евакуювали з міста Куп’янськ та смт Ківшарівка 190 осіб, з яких 105 дітей.

Також ювенальні поліцейські Куп’янського районного відділу поліції допомогли вивезти з смт Куп’янськ-Вузловий бабусю з неповнолітньою онукою. Їх передали представникам Червоного Хреста, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Всіх евакуйованих поліцейські доставили до більш безпечних місць, де громадянам надали всю необхідну допомогу.

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