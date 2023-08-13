Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:01
Просмотров: 62

З Куп’янська та Ківшарівки вже евакуювали більш ніж 100 дітей

З Куп’янська та Ківшарівки вже евакуювали більш ніж 100 дітей

12 серпня працівники Куп’янського РВП евакуювали з міста Куп’янськ та смт Ківшарівка 190 осіб, з яких 105 дітей.

Також ювенальні поліцейські Куп’янського районного відділу поліції допомогли вивезти з смт Куп’янськ-Вузловий бабусю з неповнолітньою онукою. Їх передали представникам Червоного Хреста, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Всіх евакуйованих поліцейські доставили до більш безпечних місць, де громадянам надали всю необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 