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На Харківщині підірвався трактор, який розмінував поля

На Харківщині підірвався трактор, який розмінував поля

13 серпня о 10:06 на лінію 101 надійшла інформація про те, що поблизу села Явірське Донецької громади Ізюмського району у полі стався підрив на вибухонебезпечному предметі трактора, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь.

Внаслідок вибуху техніка зазнала пошкоджень. Завдяки тому, що вона керувалась дистанційно, жертв і постраждалих вдалось уникнути, повідомили в ДСНС Харківської області. Пожежі не виникло, тому підрозділи ДСНС не залучались.

В ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети».

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости

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