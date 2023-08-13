У харківський екопарк військові передали віслюка з-під Бахмута

У харківському екопарку – новий мешканець. Віслюка мальтійської породи передали бійці з-під Бахмута.

Віслюк мав велику гематому на шиї та деякі інші проблеми, але фахівці Центру порятунку тварин екопарку за допомогою партнера з реабілітаційних програм для тварин компанії Dovgiy Family Office відразу ж надати пацієнту всю необхідну допомогу і зараз він уже почуває себе значно краще, повідомили в екопарку.

«Тепер віслючок проходитиме реабілітацію в нашій Долині альпака, де, ми не сумніваємося, він почуватиметься добре сам і радуватиме наших маленьких та великих гостей», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости