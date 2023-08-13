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ХОВА: Протягом доби із Куп’янського району евакуювали 111 людей

ХОВА: Протягом доби із Куп’янського району евакуювали 111 людей

Протягом доби з 12 по 13 серпня із Куп’янського району евакуювали 111 людей, з них – 36 дітей та чотири особи з інвалідністю.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ХОВА, загалом із 9 серпня убезпечили 204 людини, з них 71 дитину.

«Дякуємо волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, місцевій владі, службовцям поліції, ДСНС та всім причетним до евакуації», – сказав Олег Синєгубов.

Усі евакуйовані отримують необхідну допомогу: безоплатне проживання, гуманітарну допомогу, медичну підтримку,  допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій.

Усі, кому потрібна допомога в евакуації, можуть телефонувати за номерами телефонів:

– Єдиний координаційний гуманітарний центр, цілодобово: +380507890124, +380637896474;

– Гаряча лінія Куп’янської МВА для мешканців громади, щоденно із 9:00 до 16:00 години: +380989412300.

Агентство Телевидения Новости

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