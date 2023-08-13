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У Харківському районі через вибух невідомого предмету чоловіку відірвало ногу
13 серпня у селі Руська Лозова Дергачівської громади на території дачного товариства «Хартрон» на своїй дачній ділянці чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні. Можливо спрацювала протипіхотна міна, повідомили в ДСНС Харківської області.
Обставини події з’ясовуються правоохоронцями.
Рятувальники нагадують: «У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112».