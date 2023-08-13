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У Харківському районі через вибух невідомого предмету чоловіку відірвало ногу

У Харківському районі через вибух невідомого предмету чоловіку відірвало ногу

13 серпня у селі Руська Лозова Дергачівської громади на території дачного товариства «Хартрон» на своїй дачній ділянці чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні. Можливо спрацювала протипіхотна міна, повідомили в ДСНС Харківської області.

Обставини події з’ясовуються правоохоронцями.

Рятувальники нагадують: «У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112».

Агентство Телевидения Новости

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