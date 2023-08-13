Суд продовжив строк дії зобов’язань для Паші Мерседеса (митрополита УПЦ МП Павла)

Соломʼянський районний суд 11 серпня продовжив строк дії особистих зобов’язань для митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя). Строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман, пише Громадське.

Прокурор також потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської Лаври. Але суд це клопотання відхилив.

7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої сягала понад 33 мільйонів гривень.

Після виходу обвинуваченого під заставу, суд накладає на нього один або декілька обов’язків. Зазвичай це означає не відлучатися з населеного пункту, в якому прописаний, без дозволу слідчого чи судді, прибувати до них за першою вимогою, не спілкуватися зі свідками у справі тощо.

У чому підозрюють Павла?

Слідчі СБУ 1 квітня повідомили намісникові Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлові про підозру за ч. 1 ст. 161 і ч. 1 ст. 436-2 ККУ. У нього вдома та в Лаврі провели обшуки. Павло заявив, що йому вручили повідомлення про підозру за підтримку російської агресії проти України й нібито за те, що він назвав настоятеля Православної церкви України Епіфанія розкольником.

Служба безпеки пояснила, що зібрала обґрунтовану доказову базу про причетність Павла до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування й заперечення збройної агресії рф проти України. СБУ також опублікувала перехоплення телефонних розмов митрополита Павла, де той з-поміж іншого радіє тимчасовій окупації Херсона й заявляє, що в західних регіонах України немає українців.

Сам митрополит заявляє, що завжди засуджував «усілякі спроби проти нашої держави, і того, що зробила росія, путін, у жодному разі виправдати не можна».

13 липня правоохоронці оголосили намісникові Києво-Печерської лаври УПЦ МП нову підозру за тими ж двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2. Санкції статей передбачають до 5 років ув’язнення.

Спершу суд призначив митрополиту цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет. Та через те, що він спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, запобіжний захід замінили на тримання під вартою з можливістю внести заставу в понад 33 мільйони гривень.

Агентство Телевидения Новости