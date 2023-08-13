У Харкові вже вдруге псують експонати топонімічної виставки «Власні Назви»

Вуличний виставковий проєкт «Власні назви» Харківського літературного музею, присвячений топоніміці, проходить в самому центрі міста, у Театральному сквері. На виставці представлена інформація щодо російських письменників, іменами яких названі харківські вулиці, та їхнього ставлення до України. Друга частина експозиції – дані про видатних українських авторів авторам, імена яких не фігурують у місцевих топонімах, але заслуговують на це.

Тематика виставки не дає спокою вандалам, які вже вдруге псують представлені тут експонати. Про це повідомляється на сторінці Літмузею у Фейсбуці.

Кілька днів тому невідомі розмалювали та відламали частини конструкцій, а 13 серпня організатори повідомили про черговий акт вандалізму: на експонатах з’явилися екстремістські надписи.

«Схоже, дехто з жителів Харкова не готовий до діалогу щодо нових назв для вулиць нашого міста. Це — свіжі фото виставки «Власні назви». Відчуваємо розпач, адже хтось дозволив собі нахабно псувати те, до чого люди вклали стільки сил».

В Літмузеї просять допомогти знайти тих, хто псує виставку.

Агентство Телевидения Новости