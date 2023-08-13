В Ізюмському районі рятувальники транспортували до лікарні жінку, яку жителі села знайшли на вулиці

11 серпня до Служби порятунку від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що у селі Залиман Савинської громади Ізюмського району вже другу добу поспіль на узбіччі дороги сидить жінка похилого віку. Жінка залишалася на місці під зливою й була явно знесилена.

За вказаною адресою виїхали рятувальники місцевого підрозділу ДСНС. Було встановлено, що родина покинула бабусю напризволяще, повідомили в ДСНС Харківської області.

Вогнеборці надали допомогу жінці, обігріли та пожежним автомобілем транспортували до лікувального закладу. Медики оглянули жінку, надавши їй усю необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости