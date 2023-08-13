Кам’янку, Бударки та ще п’ять населених пунктів обстрілювали окупанти з артилерії протягом доби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок вечір 10 серпня. 536 доба війни.

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, 24 авіаційних ударів та близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Галаганівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Тур’я Сумської області та Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка, Петропавлівка, Берестове, Кислівка Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости