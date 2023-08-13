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На Харківщині від удару струмом загинув 14-річний хлопець

На Харківщині від удару струмом загинув 14-річний хлопець

13 серпня до поліції зателефонувала 22-річна дівчина та повідомила, що у селі Довжик до неї звернулися двоє неповнолітніх та розповіли, що їх товариша вдарило струмом.

Заявниця намагалась допомогти постраждалому, але 14-річний підліток помер, повідомили в пресслужбе ГУНП Харківської області.

На місце події виїхала працівники відділу поліції № 2 Богодухівського РВП. Правоохоронці з’ясували, що хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости

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