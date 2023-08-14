Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Зокрема під ворожим вогнем були Окіп, Огірцеве, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка та інші населені пункти, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Кучерівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

В с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка.

У с. Лук’янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та 2-поверховий житловий будинок.

Близько 12:00 в с. Руська Лозова Харківського району на території садового товариства на протипіхотній міні типу “Пелюстка” підірвався 73-річний чоловік.

Госпіталізований з вибуховим пораненням.

На Куп’янському напрямку тривають бої. ЗСУ утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку росіян. Просування у ворога немає.

Агентство Телевидения Новости