Дістануть будь-який об’єкт у Криму: експерт пояснив, чому ЗСУ потрібні ракети Taurus

Після передачі крилатих ракет усі військові локації, як запевняє аналітик Олександр Коваленко, будуть під вогневим впливом України.

Далекобійні Taurus надають значно більше можливостей для завдання поразки ЗС РФ, повідомляє Фокус.

Німеччина може передати Україні крилаті ракети Taurus, які призначені для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника.

Проте є умова, що ЗСУ не використовуватиме ці ракети для атак по території рф.

Військово-політичний експерт групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів, як Taurus допоможуть українським бійцям у вирішенні поставлених завдань.

З його слів, українські військові знищуватимуть в тимчасово окупованому Криму лише військові об’єкти. Зокрема, мости, скупчення техніки, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Крім цього, авіабаза Джанкой, яка є пунктом постійної дислокації 39-го вертолітного полку, є однією з найважливіших військових об’єктів на півночі півострова.

«Після передачі Taurus ці та інші важливі військові локації будуть під вогневим ударом української армії. Німецькі далекобійні ракети надають значно більше можливостей для завдання поразки російської армії», — додав Олександр Коваленко.

Ракета Taurus призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника.

Базова модель KEPD-350 оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною вагою 481 кг, що містить майже 50 кг вибухової речовини.

Маса заправленої ракети становить 1360 кг, а порожньої — 1080 кг, швидкість польоту ракети — 0.6-0.95 М.

Агентство Телевидения Новости