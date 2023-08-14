Громадяни, евакуйовані із Куп’янського району, можуть знайти безплатне житло: що відомо

Мешканці, які евакуюються з населених пунктів Куп’янського району Харківської області, можуть знайти житло у безпечних районах країни за допомогою програми «Прихисток».

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише Судово-юридична газета.

Ініціатива «Прихисток» створена за принципом дошки оголошень. Власники житла, які готові прихистити у себе вдома переселенців, залишають оголошення про вільне житло та контакти.

А люди, які потребують житла, можуть одразу його знайти та забронювати на декілька днів або довший період. Житло у межах програми надається безплатно.

Знайти житло можна зареєструвавшись на сайті «Прихисток».

Після реєстрації за допомогою системи фільтрів можна підібрати оптимальне помешкання та зв’язатися з його власником.

За умовами програми ті, хто надав прихисток, отримають компенсацію від держави на сплату комунальних послуг.

Мінреінтеграції визначено Урядом відповідальним виконавцем проєкту «Прихисток».

Наразі Міністерство веде відповідний облік та координує компенсацію витрат власникам житла за прихисток переселенців.

Агентство Телевидения Новости