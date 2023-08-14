Сімейна справа: у Харкові троє братів виготовляють вдосконалені перископи для військових

Пристрої, що рятують життя. Троє братів з Харкова вже більш ніж рік виготовляють перископи для військових. З цим приладом бійці можуть спостерігати за ворогом та оглядати місцевість, залишаючись в укритті.

Євген Соколець, співзасновник «ХАБр Брегель»

Ми бачимо те, що там відбувається за дахом, за гаражем. Ми не бачимо напряму, але ми маємо змогу бачити те, що відбувається за межами нашого зору. З цим перископом метрів на 500 можна побачити, а якщо вставити монокль, то до півтора кілометра наближається зображення.

Павло Брегель, співзасновник «ХАБр Брегель»

Теперь смотрите, чтобы изображение увеличить – в него ми вставляем такое оборудование как монокль. Ми покупаем китайские и переделываем. Вот он вставился – и стоит на месте.

Саму трубку з системою дзеркал виробники зробили ударостійкою. Як – не розповідають, секрет фірми. А ось пристрій для збільшення дистанції огляду – крихкий і з ним треба поводитися обережно.

Павло Брегель, співзасновник «ХАБр Брегель»

Боец может отдельно носить отдельно бьющуюся часть и отдельно – небьющуюся. Я могу бросить ее на пол – там внутри зеркало, оно не бьется. Как используют военніе – они их бросают, швыряют на позиции, а потом доходят. Потому что, допустим, с ним доползти не удобно. Монокль можно держать в кармане, а это швырнул – и потом дополз.

Крім протиударності у харківських перископів є ще декілька унікальних особливостей.

Євген Соколець, співзасновник «ХАБр Брегель»

Спосіб кріплення нижнього дзеркала. Я не скажу який, але він тільки у нас такий. Глазок нижній. Захист дзеркал. Він у хлопців теж є, але він не такий. Такий як в нас – теж ні в кого нема.

Павло Брегель, співзасновник «ХАБр Брегель»

В моих руках уже конечный результат – перископ. У нас даже есть лейба «ХаБр Брегель». Он вігодно отличается от тех, что делают по Украине: у нас есть мягкий глазок, крепление на разгрузку, антибликовая сетка, она снимается и удобная.

Павло порівнює один з перших екземплярів із перископом з останньої партії.

Павло Брегель, співзасновник «ХАБр Брегель»

Во-первых, посмотрите на цвет покраски. Раньше ми красили стоковыми цветами. Я потом выезжал на природу, расшвыривал их в траве – и их видно. И потом решили намешивать.

Попит на прилади великий, кажуть виробники. Було таке, що з партії у 300 одиниць за кілька діб на складі залишалося три.

Євген Соколець, співзасновник «ХАБр Брегель»

Брали в нас розвідники, брали для зачистки в міста, брали в окопи. Ми робили подовжені стаціонарні. Хлопці ставили в окопі. Робили й «кишенькові» – короткі такі, з ними зручно бігати. Ось коротший. Ось стандартний. А довгий був, мабуть, як ці два. Такі були довші.

Вдосконалити конструкцію допомагали самі ж користувачі – підказували виробникам, що саме їм потрібно.

Віктор Сорматицький, співзасновник «ХАБр Брегель»

Первые люди, которые приезжали – так перископы били срезаны осколками. Потом азарт пошел это делать. Сначала не очень получалось. А сейчас ребята звонят, говорят – там спасло, там спасло. И доработки, доработки, доработки.

Вдома у Віктора – два помічники – дружина й донька, які допомагають робити заготовки.

Марина Сорматицька, волонтер

Первые ощущения – єто очень болят пальцы. Но потом привыкаешь. Монотонная работа, но мотивація немножко другая, поэтому все получается.

Остання партія – 70 перископів. Можуть виготовляти й більше, але останнім часом відчувається брак коштів. Прилади військовим виробники відправляють безплатно, а вартість витратних матеріалів збільшилася. Гроші намагаються збирати через соцмережі, допомагають й родичі з-за кордону. З Харкова на різні напрямки вже відправили близько трьох з половиною тисяч перископів.





Агентство Телевидения Новости