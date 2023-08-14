Поліція Харкова притягнула до відповідальності кривдника жінок, який видавав із себе «Рембо»

Поліцейські Харкова притягнули до відповідальності чоловіка, який вчинив домашнє насильство щодо співмешканки.

8 серпня до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня з квартири багатоповерхівки чутно крики жінки та прохання про допомогу, повідомляє поліція Харківської області.

На місце події виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству.

Квартира була зачинена зсередини, двері ніхто не відчиняв, жінка продовжувала просити про допомогу.

Поліцейські викликали на місце співробітників ДСНС, які за допомогою спеціальних засобів потрапили до помешкання.

Правоохоронці виявили у квартирі 33-річну жінку, 41-річну подругу та 43-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння.

Працівники поліції припинили конфлікт та викликали на місце медиків.

Щодо кривдника поліцейські склали протокол за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановили, що правопорушник раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності.

Агентство Телевидения Новости