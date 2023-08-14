Ввечері 13 серпня почалося виверження вулкана Етна в Італії
На вулкані спостерігається сильна вибухова активність.
Спостерігається посилення землетрусів, а сам вулкан почав фонтанувати лавою.
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на The watchers.
Місцеві жителі також помітили потік лави, що спускається по південному схилу одного з кратерів.
Через збільшення активності обсерваторія вулкана Етна підвищила колірний код для авіації з жовтого до помаранчевого, а потім і до червоного рівня.
Як повідомляється, в місті Ріфуджо Сапієнца спостерігалося випадання попелу.
За даними видання, сьогодні вранці активність вулкана Етна дещо знизилася.
Етна є одним з найактивніших вулканів у світі.
Вулкан розташований на острові Сицилія.
Він має багату історію, що сягає 1500 р. до н. е., що робить його одним з найбільш задокументованих вулканів у світі.