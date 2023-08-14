Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 85

Ввечері 13 серпня почалося виверження вулкана Етна в Італії

Ввечері 13 серпня почалося виверження вулкана Етна в Італії

На вулкані спостерігається сильна вибухова активність.

Спостерігається посилення землетрусів, а сам вулкан почав фонтанувати лавою.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на The watchers.

Місцеві жителі також помітили потік лави, що спускається по південному схилу одного з кратерів.

Через збільшення активності обсерваторія вулкана Етна підвищила колірний код для авіації з жовтого до помаранчевого, а потім і до червоного рівня.

Як повідомляється, в місті Ріфуджо Сапієнца спостерігалося випадання попелу.

За даними видання, сьогодні вранці активність вулкана Етна дещо знизилася.

Етна є одним з найактивніших вулканів у світі.

Вулкан розташований на острові Сицилія.

Він має багату історію, що сягає 1500 р. до н. е., що робить його одним з найбільш задокументованих вулканів у світі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 