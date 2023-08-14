Ввечері 13 серпня почалося виверження вулкана Етна в Італії

На вулкані спостерігається сильна вибухова активність.

Спостерігається посилення землетрусів, а сам вулкан почав фонтанувати лавою.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на The watchers.

Місцеві жителі також помітили потік лави, що спускається по південному схилу одного з кратерів.

Через збільшення активності обсерваторія вулкана Етна підвищила колірний код для авіації з жовтого до помаранчевого, а потім і до червоного рівня.

Як повідомляється, в місті Ріфуджо Сапієнца спостерігалося випадання попелу.

За даними видання, сьогодні вранці активність вулкана Етна дещо знизилася.

Етна є одним з найактивніших вулканів у світі.

Вулкан розташований на острові Сицилія.

Він має багату історію, що сягає 1500 р. до н. е., що робить його одним з найбільш задокументованих вулканів у світі.

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