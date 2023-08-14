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Виправдовував збройну агресію рф проти України — викрито ще одного шанувальника «руського миру»

Виправдовував збройну агресію рф проти України — викрито ще одного шанувальника «руського миру»

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали ще одного шанувальника «русского мира», який розповсюджував фейки російської пропаганди про війну в Україні.

Зловмисником виявився 49-річний раніше засуджений мешканець смт Золочів Богодухівського району Харківської області, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, у березні минулого року цей «агітатор» поширював у мережі Інтернет вигадки російських пропагандистів, що нібито українська влада «вісім років вбиває власний народ та вчиняє теракти проти мирних жителів».

Для цього він використовував сторінку у соціальній мережі «Однокласники», яка заборонена в Україні.

Оперативники спецслужби встановили автора цих протиправних публікацій та затримали його, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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