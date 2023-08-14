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Курс долара в росії перевищив 100 рублів: такого не було з березня 2022 року

Курс долара в росії перевищив 100 рублів: такого не було з березня 2022 року

Курс долара на торгах Московської біржі перевищив 100 рублів уперше з 23 березня 2022 року.

Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на російський Інтерфакс.

Євро зараз у росії коштує близько 110 рублів.

Тамтешні експерти кажуть, що рубль слабшає, бо на внутрішній ринок надходить недостатньо валюти через скорочення експортної виручки.

Водночас імпортери й великий бізнес створюють попит на долари.

Історичного максимуму долар у рф досяг 10 березня 2022 року, коли курс був на рівні 121,5 рубля.

Агентство Телевидения Новости

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