Сегодня 11:51
Просмотров: 43
Курс долара в росії перевищив 100 рублів: такого не було з березня 2022 року
Курс долара на торгах Московської біржі перевищив 100 рублів уперше з 23 березня 2022 року.
Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на російський Інтерфакс.
Євро зараз у росії коштує близько 110 рублів.
Тамтешні експерти кажуть, що рубль слабшає, бо на внутрішній ринок надходить недостатньо валюти через скорочення експортної виручки.
Водночас імпортери й великий бізнес створюють попит на долари.
Історичного максимуму долар у рф досяг 10 березня 2022 року, коли курс був на рівні 121,5 рубля.