Виправдовувала рф у соціальних мережах: поліція повідомила про підозру мешканці Балаклійської громади

62-річна жінка з квітня по жовтень минулого року на своїй особистій сторінці відмічала та поширювала публікації, у яких містилася інформація на підтримку, виправдовування та схвалення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За даними слідства, мешканка села Вербівка Ізюмського району підтримувала на просторах інтернету дії держави-агресорки. Робила це жінка в забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники».

На підставі зібраних доказів жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости