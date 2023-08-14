Поліція в Харкові виявила водія з підробленими документами

Сьогодні вдень, патрулюючи Київський район міста, поліцейські зупинили автомобіль FORD TRATSIT за порушення ПДР.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: захисні елементи не відповідали стандартам, не друкарський спосіб нанесення тексту.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости